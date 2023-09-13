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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо согласился возглавить «Лион»

13 Сентября 2023 • 02:40 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:45

Рулевой Дженнаро Гаттузо готов попробовать силы во Франции.

В «Лионе» подыскивают замену Лорану Блану, который недавно был отправлен в отставку. В качестве основного кандидата на пост был обозначен Гаттузо, не имеющий работы с момента ухода из испанской «Валенсии» в конце января. Как сообщает RMC Sport, итальянский специалист уже ответил «Лиону» согласием, стороны урегулировали условия сотрудничества. Теперь всё зависит от итогового решения владельца клуба Джона Текстора.

«Лион» располагается на последней строчке в Лиге 1 после четырёх туров с одним набранным очком. 17 сентября команда примет в родных стенах «Гавр».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан Дженнаро Гаттузо Джон Текстор
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