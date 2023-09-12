Хлусевич – о Головине: «У него другое понимание футбола, он быстрее мыслит»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич оценил игру за национальную команду полузащитника «Монако» Александра Головина. Во вторник оба футболиста сыграли в матче против команды Катара, что завершился ничьей – 1:1.

«Конечно, Головин выделяется. Видно, что у него другое понимание футбола, быстрее мышление. Это заметно сразу. Видно, что человек играет в Европе», - цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Напомним, что отличиться голевыми действиями сегодня вечером не удалось ни Головину, ни Хлусевичу. Зато это сделал в своей второй игре за сборную защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

О том, чем ещё был наполнен вечерний матч, читайте в нашем традиционном обзоре.