​Лэмпард может возглавить «Лион»

«Лион» ищет нового главного тренера после того, как в отставку был отправлен Лоран Блан. Как сообщает 90min, владелец «ткачей» Джон Текстор рассматривает кандидатуру Фрэнка Лэмпарда.

В настоящий момент 45-летний Лэмпард находится без работы. В концовке прошлого сезона молодой специалист провёл 11 матчей у руля «Челси» в качестве исполняющего обязанности.

После четырёх туров «Лион» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда смогла набрать только один зачётный балл.

Ближайший матч Лиги 1 «Лион» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Гавра» на своём поле.