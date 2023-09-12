Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Лэмпард может возглавить «Лион»

12 Сентября 2023 • 16:57 Комментировать

«Лион» ищет нового главного тренера после того, как в отставку был отправлен Лоран Блан. Как сообщает 90min, владелец «ткачей» Джон Текстор рассматривает кандидатуру Фрэнка Лэмпарда.

В настоящий момент 45-летний Лэмпард находится без работы. В концовке прошлого сезона молодой специалист провёл 11 матчей у руля «Челси» в качестве исполняющего обязанности.

После четырёх туров «Лион» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда смогла набрать только один зачётный балл.

Ближайший матч Лиги 1 «Лион» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Гавра» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
17:39 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Мечты о Европе не становятся всё дальше, есть пример – Кузяев»
16:57 · Франция. Лига 1
​Лэмпард может возглавить «Лион»
13:38 · Франция. Лига 1
Хакими отреагировал на трагедию в Марокко
10:23 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Спартака» Жиго рассказал, где хочет завершить карьеру
07:59 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис рассказал, чем недоволен в «ПСЖ»
11 Сентября
20:25 · Франция. Лига 1
​«Лион» пытался пригласить Гальярдо
20:04 · Франция. Лига 1
Гаттузо приблизился к должности тренера «Лиона»
19:11 · Франция. Лига 1
Экс-защитник «Марселя» Нкулу продолжит карьеру в Турции официально
17:38 · Франция. Лига 1
«Лион» объявил об уходе Блана официально
15:35 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Слежу, как Кузяев играет и забивает»
14:48 · Франция. Лига 1
​«Лион» уволил Блана – источник
14:48 · Англия. Премьер-лига
Угочукву: «Я никогда не обсуждал аренду в «Страсбург»
14:07 · Франция. Лига 1
Гаттузо – фаворит на пост главного тренера «Лиона»
13:12 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Пока Кузяев ещё ничего не показал во Франции»
12:01 · Франция. Лига 1
«Аль-Ахли» Доха настаивает на трансфере Дракслера, игрок взял время на раздумья
Все новости
Рекомендуем