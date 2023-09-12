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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими отреагировал на трагедию в Марокко

12 Сентября 2023 • 13:38 Комментировать

Марокканский защитник Ашраф Хакими, выступающий на клубном уровне за «ПСЖ», отреагировал на трагедию у себя на родине.

«Тяжело выразить боль, которую я испытываю внутри. Выражаю благодарность тем, кто помогает спасать жизни. Вы все настоящие герои. Большое вам спасибо.

Хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких. Мы их никогда не забудем», - оставил сообщение Ашраф в социальных сетях.

Напомним, что в результате землетрясения в Марокко погибли более двух тысяч человек.

Роналду отреагировал на ужасную трагедию в Марокко

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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