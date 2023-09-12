Экс-игрок «Спартака» Жиго рассказал, где хочет завершить карьеру

Французский защитник Самуэль Жиго, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», высказался о том, где хотел бы завершить карьеру. В настоящий момент он является игроком «Марселя».

«Готов ли я завершить карьеру в «Марселе»? Будет круто, если это произойдет. Если клуб не против, то да», - передает слова футболиста RMC Sport.

Самуэль покинул «Спартак» летом 2022 года и перешел в «Марсель». Трудовое соглашение 29-летнего защитника с провансальским клубом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Жиго принял участие в пяти поединках «Марселя» во всех турнирах.