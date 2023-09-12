Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Спартака» Жиго рассказал, где хочет завершить карьеру

12 Сентября 2023 • 10:23 Комментировать

Французский защитник Самуэль Жиго, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», высказался о том, где хотел бы завершить карьеру. В настоящий момент он является игроком «Марселя».

«Готов ли я завершить карьеру в «Марселе»? Будет круто, если это произойдет. Если клуб не против, то да», - передает слова футболиста RMC Sport.

Самуэль покинул «Спартак» летом 2022 года и перешел в «Марсель». Трудовое соглашение 29-летнего защитника с провансальским клубом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Жиго принял участие в пяти поединках «Марселя» во всех турнирах.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Самуэль Жиго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
10:23 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Спартака» Жиго рассказал, где хочет завершить карьеру
07:59 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис рассказал, чем недоволен в «ПСЖ»
11 Сентября
20:25 · Франция. Лига 1
​«Лион» пытался пригласить Гальярдо
20:04 · Франция. Лига 1
Гаттузо приблизился к должности тренера «Лиона»
19:11 · Франция. Лига 1
Экс-защитник «Марселя» Нкулу продолжит карьеру в Турции официально
17:38 · Франция. Лига 1
«Лион» объявил об уходе Блана официально
15:35 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Слежу, как Кузяев играет и забивает»
14:48 · Франция. Лига 1
​«Лион» уволил Блана – источник
14:48 · Англия. Премьер-лига
Угочукву: «Я никогда не обсуждал аренду в «Страсбург»
14:07 · Франция. Лига 1
Гаттузо – фаворит на пост главного тренера «Лиона»
13:12 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Пока Кузяев ещё ничего не показал во Франции»
12:01 · Франция. Лига 1
«Аль-Ахли» Доха настаивает на трансфере Дракслера, игрок взял время на раздумья
11:48 · Италия. Серия А
«ПСЖ» отдаст Доннарумму и деньги за игрока «Милана» 4
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» никогда не вёл продвинутых переговоров по трансферу Шерки
10:40 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может усилиться двумя игроками «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем