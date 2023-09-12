Фабиан Руис рассказал, чем недоволен в «ПСЖ»

Испанский полузащитник Фабиан Руис заявил, что недоволен количеством игровой практики в своем нынешнем клубе – французском «ПСЖ».

«Я каждый день выкладываюсь на тренировках, но получаю мало игрового времени в матчах. Мне бы хотелось находиться подольше на поле. Но я надеюсь, что этот сезон сложится удачно для команды. В коллективе все рады назначению Луиса Энрике», - передает слова хавбека Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Руис всего раз появился в стартовом составе парижского гранда. Испанец принял участие в четырех встречах и отметился одним забитым мячом.

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