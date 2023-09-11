​«Лион» пытался пригласить Гальярдо

«Лион» ищет нового главного тренера после расставания с Лораном Бланом. Как сообщает в социальных сетях журналист Герман Гарсия Грова, клуб Лиги 1 связывался с окружением Марсело Гальярдо, чтобы узнать, заинтересован ли он в этой работе. Тем не менее, «ткачи» услышали отрицательный ответ.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Гальярдо отказал «Вильярреалу». 47-летний специалист находится без работы после того, как в конце прошлого года он покинул «Ривер Плейт».

«Лион» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. В четырёх турах команда смогла набрать только одно очко.

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