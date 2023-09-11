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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо приблизился к должности тренера «Лиона»

11 Сентября 2023 • 20:04 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:45

Всё идёт к тому, что новым тренером «Лиона» станет Дженнаро Гаттузо. Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, сторонам осталось согласовать последние детали контракта.

Дженнаро Гаттузо 45 лет. Последним местом его работы была «Валенсия», откуда молодой специалист ушёл в январе.

Напомним, что в понедельник «Лион» объявил о расставании с Лораном Бланом. На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1 с одним зачётным баллом в активе.

Ближайший матч чемпионата Франции «Лион» проведёт 17 сентября – против «Гавра» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Дженнаро Гаттузо
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