Бывший защитник «Марселя», «Лиона», «Торино» и других клубов, а также национальной сборной Камеруна Николя Нкулу стал игроком турецкого «Газиантепа». Об этом сообщает пресс-служба его новой команды, контракт стороны заключили на ближайший сезон.

Камерунцу 33 года, минувший сезон игрок обороны провёл в Греции в рядах «Ариса» из города Салоники.

Напомним, что прошлый сезон «Газиантеп» не доиграл – клуб досрочно снялся с чемпионата вместе с «Хатайспором» из-за землетрясений 6 февраля, что потрясли юго-восточную часть Турции. А в сезоне текущем у команды четыре поражения в четырёх турах и последнее место турнирной таблицы.