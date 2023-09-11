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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-защитник «Марселя» Нкулу продолжит карьеру в Турции официально

11 Сентября 2023 • 19:11 Комментировать

Бывший защитник «Марселя», «Лиона», «Торино» и других клубов, а также национальной сборной Камеруна Николя Нкулу стал игроком турецкого «Газиантепа». Об этом сообщает пресс-служба его новой команды, контракт стороны заключили на ближайший сезон.

Камерунцу 33 года, минувший сезон игрок обороны провёл в Греции в рядах «Ариса» из города Салоники.

Напомним, что прошлый сезон «Газиантеп» не доиграл – клуб досрочно снялся с чемпионата вместе с «Хатайспором» из-за землетрясений 6 февраля, что потрясли юго-восточную часть Турции. А в сезоне текущем у команды четыре поражения в четырёх турах и последнее место турнирной таблицы.

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Николя Нкулу Газиантеп трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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