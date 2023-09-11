Лоран Блан больше не является главным тренером «Лиона». Клуб и 57-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию, о чём говорится на официальном сайте «ткачей».

Под руководством Блана «Лион» плохо стартовал в новом чемпионате Франции. Команда в четырёх турах смогла набрать только один зачётный балл. «Ткачи» занимают последнее место в турнирной таблице Лиги 1.

«Лион» поблагодарил Блана за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Ближайший матч чемпионата Франции «Лион» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Гавра» на своём поле.