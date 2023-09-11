​«Лион» уволил Блана – источник

«Лион» принял решение об увольнении Лорана Блана с должности главного тренера. Как сообщает L’Equipe, 57-летний специалист был проинформирован об этом ещё в пятницу. Во вторник тренировать команду будет Жан-Франсуа Вулье, который входил в тренерский штаб Блана.

Стоит сказать, что «Лион» в четырёх стартовых турах чемпионата Франции смог набрать только одно очко. Именно «ткачи» занимают последнее место в турнирной таблице Лиги 1 на текущий момент. В последней игре перед международной паузой «Лион» крупно проиграл «ПСЖ» - 1:4.

Отметим, что контракт Лорана Блана с «Лионом» был рассчитан до конца июня 2024 года.

Тренер «Лиона» Блан: Возможно, придётся меня уволить