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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо – фаворит на пост главного тренера «Лиона»

11 Сентября 2023 • 14:07 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:45

Бывший тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо является фаворитом на пост главного тренера французского «Лиона». По информации от журналист Санти Уны, руководство «детей» хочет пригласить итальянского специалиста на замену Лорану Блану, который провалил стартовый отрезок сезона.

Гаттузо находится без работы после того, как его уволили из испанской «Валенсии». Ранее руководство «Лиона» хотело пригласить на пост тренера Грэма Поттера, но бывший наставник «Челси» отказался браться за работу.

«Лион» сейчас идёт на последнем месте в чемпионате Франции после четырёх сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Дженнаро Гаттузо
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