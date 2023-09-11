Мостовой: «Пока Кузяев ещё ничего не показал во Франции»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

По мнению эксперта, Кузяеву пока рано давать авансы, так как его европейская карьера только начинается. При этом Мостовой отметил, что в будущем 30-летний футболист способен перейти в команду уровня «Марселя» или «Монако».

«Картины он явно не портит в своём клубе, но там и игроки все скромные по уровню мастерства. Условно, через год, если Далер проведёт сезон на высоком уровне, то может претендовать на переход в «Монако» или «Марсель». Но пока Кузяев ещё ничего не показал во Франции», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита». В чемпионате Франции российский полузащитник успел провести четыре игры, в которых он отметился двумя забитыми мячами.