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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Ахли» Доха настаивает на трансфере Дракслера, игрок взял время на раздумья

11 Сентября 2023 • 12:01 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Катарский клуб «Аль-Ахли» Доха продолжает настаивать на трансфере нападающего «ПСЖ» Юлиана Дракслера, который не входит в планы главного тренера парижан Луиса Энрике.

Как сообщает инсайдер Танзи Олич, «Аль-Ахли» настаивает на приобретении немца, который уже согласовал условия личного контракта с катарским клубом. Тем не менее, Юлиан взял время для того, чтобы решить семейные проблемы. Семья Дракслера ранее не хотела переезжать в Катар, но футболист пытается переубедить родных.

В прошлом сезоне Дракслер выступал на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику». Юлиан ранее играл в Германии за «Шальке» и «Вольфсбург».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Дракслер Аль-Ахли Доха
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