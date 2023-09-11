«Аль-Ахли» Доха настаивает на трансфере Дракслера, игрок взял время на раздумья

Катарский клуб «Аль-Ахли» Доха продолжает настаивать на трансфере нападающего «ПСЖ» Юлиана Дракслера, который не входит в планы главного тренера парижан Луиса Энрике.

Как сообщает инсайдер Танзи Олич, «Аль-Ахли» настаивает на приобретении немца, который уже согласовал условия личного контракта с катарским клубом. Тем не менее, Юлиан взял время для того, чтобы решить семейные проблемы. Семья Дракслера ранее не хотела переезжать в Катар, но футболист пытается переубедить родных.

В прошлом сезоне Дракслер выступал на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику». Юлиан ранее играл в Германии за «Шальке» и «Вольфсбург».