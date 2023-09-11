Дембеле: «Нынешняя сборная Франции – лучшая команда, в которой я когда-либо играл»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле ответил на вопрос о текущем уровне сборной Франции.

В недавнем матче против соперников из Ирландии, который прошёл в рамках квалификации Евро-2024, французы одержали победу со счётом 2:0. «Трёхцветные» уверенно возглавляют свою отборочную группу после пяти туров без единой осечки и с разницей голов 11:0.

«Думаю, нынешняя сборная Франции – лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Здесь серьёзная конкуренция на каждой позиции – везде представлены высококлассные игроки, выступающие в лучших клубах мира. Это здорово, поскольку заставляет каждого выкладываться на 100%», – сказал в интервью Telefoot Дембеле.