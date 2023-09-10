Гаттузо может возглавить французский клуб

Дженнаро Гаттузо – один из кандидатов на пост главного тренера «Лиона».

Клуб Лиги 1 изучает варианты замены Лорану Блану, при котором команда неудачно стартовала в новом сезоне. Согласно информации Footmercato, список потенциальных рулевых «Лиона» пополнил Гаттузо, чей агент Жорже Мендеш находится в хороших отношениях с владельцем клуба Джоном Текстором.

Последним местом работы Дженнаро Гаттузо остаётся испанская «Валенсия». Итальянский специалист покинул должность у руля «летучих мышей» в конце января текущего года.

«Лион» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Лиги 1 с одним набранным очком после четырёх туров.