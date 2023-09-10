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Чемпионат Франции. Лига 1

Жирков высказался о трансфере Кузяева во Францию

10 Сентября 2023 • 13:06 Комментировать

Экс-защитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России Юрий Жирков прокомментировал трансфер полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Далер - молодец, что перешел. Чемпионат Франции сложный, а он проявляет себя. Как я понял, он уже второй мяч забил. Со мной он не советовался», - приводит слова Жиркова ТАСС.

Кузяев пополнил ряды «Гавра» минувшим летом в статусе свободного агента. Хавбек заключил с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Далер принял участие в четырех поединках, записав на свой счет два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Юрий Жирков Далер Кузяев
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