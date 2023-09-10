Жирков высказался о трансфере Кузяева во Францию

Экс-защитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России Юрий Жирков прокомментировал трансфер полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Далер - молодец, что перешел. Чемпионат Франции сложный, а он проявляет себя. Как я понял, он уже второй мяч забил. Со мной он не советовался», - приводит слова Жиркова ТАСС.

Кузяев пополнил ряды «Гавра» минувшим летом в статусе свободного агента. Хавбек заключил с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Далер принял участие в четырех поединках, записав на свой счет два забитых мяча.