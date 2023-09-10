Романо: Верратти переходит в катарский клуб

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти официально станет игроком катарского «Аль-Араби» в ближайшее время.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, чемпион Европы достиг устной договорённости с руководством нового клуба об условиях личного контракта, а сумма сделки между клубами в размере 45 миллионов евро была согласована ещё в начале сентября. Сообщается, что в течение 24 часов хавбек прилетит в Катар для прохождения медицинского осмотра и завершения трансфера.

Напомним, что Верратти выступал в футболке «Пари Сен-Жермен» с 2012 года. На его счету девять титулов чемпиона Франции и один финал Лиги чемпионов.