«ПСЖ» продаёт Верратти в Катар за 40 миллионов евро

Итальянский топ-полузащитник Марко Верратти в шаге от перехода в катарский «Аль-Араби». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Жюльен Фромен, «ПСЖ» согласился отпустить игрока.

Сумма трансфера Верратти в катарский коллектив составит 40 миллионов евро. 30-летнему итальянцу осталось пройти медицинский осмотр и поставить подпись под трудовым соглашением с «Аль-Араби».

Марко выступает за парижский коллектив с 2012 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 поединках, в которых получил десять желтых карточек и один раз был удален с поля.