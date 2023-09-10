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Чемпионат Франции. Лига 1

Чинквини: «Уровня Кузяева недостаточно для перехода в топ-клуб уровня «ПСЖ»

10 Сентября 2023 • 09:30 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:45

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини высказался об игре экс-полузащитника петербургского клуба Далера Кузяева в составе французского «Гавра».

По мнению эксперта, 30-летний футболист является очень качественным игроком, который способен выполнять огромный объём работы. При этом Чинквини считает, что Кузяев не смог бы пробиться в состав топ-клуба уровня «ПСЖ».

«Он может провести волшебный сезон в «Гавре», но в любом случае его уровня недостаточно для перехода в топ-клуб уровня «ПСЖ». Далер очень хорош, но применительно к нему стоит говорить скорее о «Лилле», «Лионе», но не «ПСЖ», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр ПСЖ Оресте Чинквини Далер Кузяев
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