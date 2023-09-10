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Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпион мира Гомес ведёт переговоры с французским клубом

10 Сентября 2023 • 08:59 Комментировать

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи», может трудоустроиться во французском чемпионате.

По информации Actu Ligue 1, в подписании 35-летнего чемпиона мира заинтересован «Мец». Стороны уже вступили в переговоры.

Гомес последние два сезона провел в «Севилье». До этого он отметился выступлениями за «Аталанту».

В минувшей кампании Алехандро принял участие в 19 поединках чемпионата Испании. Полузащитник записал на свой счет один гол и одну результативную передачу, а также получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Алехандро Гомес Мец трансферы футбола - лето 2023
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