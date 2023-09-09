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Верратти достиг полной договорённости с «Аль-Араби»

09 Сентября 2023 • 23:22 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти окончательно решился на переезд в Катар.

Стороны полностью урегулировали все условия сделки, о чём сообщает журналист Жюльен Фроман. Для завершения перехода итальянцу осталось лишь пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом с «Аль-Араби». По некоторым данным, «Пари Сен-Жермен» заработает на продаже 30-летнего хавбека около 50 млн евро.

Марко Верратти провёл 416 матчей за парижский коллектив с момента прихода в клуб в 2012 году. В активе футболиста 11 забитых мячей и 61 результативная передача во всех соревнованиях в составе «ПСЖ».

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ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023
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