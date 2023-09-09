Верратти достиг полной договорённости с «Аль-Араби»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти окончательно решился на переезд в Катар.

Стороны полностью урегулировали все условия сделки, о чём сообщает журналист Жюльен Фроман. Для завершения перехода итальянцу осталось лишь пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом с «Аль-Араби». По некоторым данным, «Пари Сен-Жермен» заработает на продаже 30-летнего хавбека около 50 млн евро.

Марко Верратти провёл 416 матчей за парижский коллектив с момента прихода в клуб в 2012 году. В активе футболиста 11 забитых мячей и 61 результативная передача во всех соревнованиях в составе «ПСЖ».