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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о травме Асенсио

09 Сентября 2023 • 22:34 Комментировать
Испания
...
Кипр
12.09 21:45

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о травме вингера Марко Асенсио.

27-летний игрок получил повреждение в матче против сборной Грузии, который завершился победой «красной фурии» со счётом 7:1. Футболист «Пари Сен-Жермен» был заменён на 44-й минуте встречи.

«Травма Асенсио не кажется серьёзной. Посмотрим, как всё будет выглядеть дальше», – цитирует L'Equipe де ла Фуэнте. В ближайшее время экс-игрок «Реала» пройдёт медобследование в расположении «ПСЖ».

Заменить Марко Асенсио в заявке сборной Испании призван Ферран Торрес из «Барселоны». 12 сентября испанцы примут в родных стенах сборную Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Испании Марко Асенсио Луис де ла Фуэнте
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