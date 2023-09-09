Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о травме Асенсио

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о травме вингера Марко Асенсио.

27-летний игрок получил повреждение в матче против сборной Грузии, который завершился победой «красной фурии» со счётом 7:1. Футболист «Пари Сен-Жермен» был заменён на 44-й минуте встречи.

«Травма Асенсио не кажется серьёзной. Посмотрим, как всё будет выглядеть дальше», – цитирует L'Equipe де ла Фуэнте. В ближайшее время экс-игрок «Реала» пройдёт медобследование в расположении «ПСЖ».

Заменить Марко Асенсио в заявке сборной Испании призван Ферран Торрес из «Барселоны». 12 сентября испанцы примут в родных стенах сборную Кипра.