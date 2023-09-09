Дракслер не перейдёт в катарский клуб – игрок остаётся в «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер продолжит выступления в клубе.

Недавно в СМИ сообщили о достигнутой договорённости по переходу 29-летнего игрока в «Аль-Ахли» из Дохи. Как информирует авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, эти сведения не соответствуют действительности. Дракслер не принял предложение катарского клуба – немец останется в «ПСЖ» как минимум до открытия зимнего трансферного окна.

Юлиан Дракслер ещё не появлялся в заявке парижан в текущем сезоне. Контракт футболиста рассчитан лета 2024 года, а его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 млн евро.