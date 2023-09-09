​Дракслер переходит в катарский клуб

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре. Как сообщает на своих страницах издание L'Equipe, 29-летний футболист перейдёт из «ПСЖ» в «Аль-Ахли» (Доха).

Отметим, что прошлый сезон Дракслер провёл в португальской «Бенфике» на правах аренды. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего немецкого футболиста в 6 миллионов евро.

Всего за «ПСЖ» Юлиан Дракслер провёл 198 официальных матчей в различных соревнованиях. В них немецкий полузащитник записал на свой счёт 26 голов и 41 результативный пас на партнёров.