Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Дракслер переходит в катарский клуб

09 Сентября 2023 • 17:50 Комментировать

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре. Как сообщает на своих страницах издание L'Equipe, 29-летний футболист перейдёт из «ПСЖ» в «Аль-Ахли» (Доха).

Отметим, что прошлый сезон Дракслер провёл в португальской «Бенфике» на правах аренды. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего немецкого футболиста в 6 миллионов евро.

Всего за «ПСЖ» Юлиан Дракслер провёл 198 официальных матчей в различных соревнованиях. В них немецкий полузащитник записал на свой счёт 26 голов и 41 результативный пас на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Дракслер Аль-Ахли Доха трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
17:50 · Франция. Лига 1
​Дракслер переходит в катарский клуб
16:02 · Франция. Лига 1
Литвинов назвал главную звезду российского футбола
14:54 · Англия. Премьер-лига
Терёхин назвал фаворита на «Золотой мяч» - 2023
14:48 · Англия. Премьер-лига
​Холанн ответил на вопрос о конкуренции с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду 1
09:01 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» оценил вероятность участия саудовских клубов в Лиге чемпионов
03:02 · Италия. Серия А
​Доннарумма жаждет побить рекорд Буффона 1
08 Сентября
21:53 · Франция. Лига 1
Экс-хавбек «Рубина» М’Вила может стать одноклубником Карраско
19:42 · Россия. Премьер-лига
Головин: Посоветую «Монако» подписать Чалова 1
19:24 · Италия. Серия А
Тюрам в первые дни сентября забил дебютные голы за «Интер» и сборную
19:19 · Франция. Лига 1
Головин: Сейчас самое сильное «Монако» при мне, у нас большие шансы на трофей
19:06 · Германия. Бундеслига
​Головин рассказал об интересе со стороны «Боруссии»
17:39 · Франция. Лига 1
​Балогун объяснил переход в «Монако» 1
16:56 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Уедь Кузяев на пару лет раньше, играл бы не хуже Головина»
15:44 · Франция. Лига 1
​Месси и Мбаппе: Балогун рассказал о своих кумирах
12:07 · Италия. Серия А
Рабио: «Возвращение в «ПСЖ»? В данный момент я вообще об этом не думаю»
Все новости
Рекомендуем