Литвинов назвал главную звезду российского футбола

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кого считает главной звездой российской футбола.

Литвинов выделил полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Думаю, в первую очередь с ним сфоткался бы, а потом уже и с Джикией с Соболевым», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Воспитанник академии московского ЦСКА выступает за «Монако» с 2018 года. Его соглашение с «монегасками» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний футболист принял участие в четырёх играх, в которых смог отметиться одним забитым мячом.