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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» оценил вероятность участия саудовских клубов в Лиге чемпионов

09 Сентября 2023 • 09:01 Комментировать

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о возможном участии саудовских команд в Лиге чемпионов УЕФА.

«Сомневаюсь, что клубы, которые находятся за пределами Европы, когда-то сыграют в Лиге чемпионов. В настоящий момент это точно исключено. Если же это будет что-то вроде Суперкубка, то тогда можно рассмотреть такой вариант», - передает слова руководителя RMC Sport.

Напомним, что в летнее трансферное окно футболисты массово переезжали из Европы в Саудовскую Аравию, где им предлагают более высокие зарплаты. На Ближнем Востоке уже выступают Криштиану Роналду, Садио Мане, Неймар, Роберто Фирмино и другие звезды.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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