Президент «ПСЖ» оценил вероятность участия саудовских клубов в Лиге чемпионов

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о возможном участии саудовских команд в Лиге чемпионов УЕФА.

«Сомневаюсь, что клубы, которые находятся за пределами Европы, когда-то сыграют в Лиге чемпионов. В настоящий момент это точно исключено. Если же это будет что-то вроде Суперкубка, то тогда можно рассмотреть такой вариант», - передает слова руководителя RMC Sport.

Напомним, что в летнее трансферное окно футболисты массово переезжали из Европы в Саудовскую Аравию, где им предлагают более высокие зарплаты. На Ближнем Востоке уже выступают Криштиану Роналду, Садио Мане, Неймар, Роберто Фирмино и другие звезды.