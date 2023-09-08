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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-хавбек «Рубина» М’Вила может стать одноклубником Карраско

08 Сентября 2023 • 21:53 Комментировать

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила может стать одноклубником Янника Карраско и перейти в саудовский клуб «Аль-Шабаб». Об этом рапортует Foot Mercato.

Сейчас французу 33 года, последним его клубом в карьере был греческий «Олимпиакос» - за него он выступал с 2020 по 2023 годы. Ранее воспитанник «Ренна» выступал за родную команду, а также «Рубин», миланский «Интер», «Сандерленд», «Сент-Этьен», с 2010 по 2012 годы вызывался в сборную Франции.

Напомним, что не так давно в «Аль-Шабаб», что идёт в хвосте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии перебрись знаменитый бельгийский полузащитник Янник Карраско и защитник сборной Марокко Ромен Саисс. Капитаном «Аль-Шабаба» является аргентинский полузащитник Эвер Банега.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Шабаб Янн М'Вила
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