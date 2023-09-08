Головин: Сейчас самое сильное «Монако» при мне, у нас большие шансы на трофей

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Понятно, что титулы — всегда круто. Думаю, что в этом сезоне большие шансы. Сейчас самое сильное «Монако» по моим ощущениям. Самые большие шансы выиграть чемпионат за то время, что я там», — передает слова Головина «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата Франции, в которых отметился одним забитым мячом.

После четырех туров «Монако» является лидером Лиги 1, имея в своей копилке десять очков.

17 сентября монегаски сыграют на выезде с «Лорьяном».