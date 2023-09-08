​Балогун объяснил переход в «Монако»

В летнее трансферное окно нападающий Фоларин Балогун перешёл из «Арсенала» в «Монако». Футболист дал комментарий по поводу своего решения.

«Я чувствовал, что для меня действительно важно перейти в команду, которая борется за победу. «Монако» - действительно большая команда во французской лиге. В то же время я хочу играть и прогрессировать, хочу доказать себе и остальным, что способен быть основным нападающим. Для меня было легко перейти в «Монако». Я сказал агенту, что хотел бы переехать только в этот клуб. К счастью, такая возможность появилась», - цитирует Балогуна портал Goal.