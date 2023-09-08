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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: «Уедь Кузяев на пару лет раньше, играл бы не хуже Головина»

08 Сентября 2023 • 16:56 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:45

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре Далера Кузяева в составе французского «Гавра».

Напомним, 30-летний Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита». В составе своей новой команды полузащитник успел провести четыре матча, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Канчельскис считает, что если бы Кузяев решился на отъезд в Европу раньше, то сейчас мог бы быть не хуже полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Переход Кузяева во Францию стал немного неожиданным, но порадовал. Уже казалось, что Далер врос в РПЛ и никуда из «Зенита» не уедет. Жаль, что так поздно решился на этот шаг. Уедь Кузяев на пару лет раньше, играл бы не хуже Головина», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Гавр» проведёт 17 сентября против «Лиона». Начало этой встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Андрей Канчельскис Александр Головин Далер Кузяев
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