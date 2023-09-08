​Месси и Мбаппе: Балогун рассказал о своих кумирах

Нападающий Фоларин Балогун, который в летнее трансферное окно сменил лондонский «Арсенал» на «Монако», ответил на вопрос о своих кумирах.

«Есть множество великих игроков, у которых я черпаю вдохновение. Помню, когда был в аренде, мы играли против «ПСЖ». У меня была возможность сыграть против Месси, Неймара и Мбаппе. Лично для меня игроком, который больше всего запомнился при анализе, является Месси. Но я также смотрю и восхищаюсь игрой Мбаппе – тем, как он выполняет свою работу, и как он настолько эффективен в столь молодом возрасте», - сказал Балогун в подкасте «Офсайд с Тейлором Твеллманом».