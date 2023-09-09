Килиан Мбаппе к Саудитам не едет: где он будет играть

Звезда французской сборной, пришедший на смену Криштиану Роналду и Лионелю Месси, Килиан Мбаппе находится под пристальным вниманием мировых средств массовой информации. Болельщики гадают где же продолжит свою карьеру автор хет-трика в финальной встрече чемпионата мира-2022. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о вероятности ухода французского форварда за пределы своей исторической родины.

Отказ Мбаппе

Первый подросток после Пеле который стал автором забитого мяча в финале чемпионата мира (в июле 2018 года Мбаппе было 19 лет) прошедшим летом отказался от пункта в контракте - автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/2025. Этот факт не остался не замеченным. Более того масло в огонь подлила фраза президента французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, где он отказался комментировать информацию о продлении контракта. А между тем контракт звезды, и не только французского футбола истекает в июне 2024 года, в канун очередного первенства Европы.

Осенью назрела критическая ситуация

Приход Лионеля Месси в парижский клуб не добавил положительных эмоций Килиану. Еще перед перерывом, связанным с проведением в ноябре – декабре чемпионата мира в Катаре, одному из самых дорогих футболистов мира не понравилось, что аргентинец стал лидером не только на поле, но и в раздевалке. Определенные не лесные высказывания позволил себе француз и в адрес руководства клуба, сославшись на проведение трансферной компании. В свою очередь партнеры не поддержали свою звезду. В частности, Неймар был возмущен эгоистическим поведением Мбаппе. В тот момент руководство ПСЖ дабы избежать градуса напряженности готово было отпустить Мбаппе, куда угодно, разве что только не в мадридский «Реал». История со «сливочными» - это отдельный квест для Мбаппе, который регулярно всплывает в новостях различных СМИ. И, похоже, разразится с новой силой в предстоящие трансферные окна.

На родину к Битлз

Наиболее вероятным, кроме «Реала», был вариант с переходом в «Ливерпуль». На трансфер нападающего сборной Франции планировалось выделить порядка 300 млн евро и предложить пятилетний контракт с достойной зарплатой. Любопытно, что другие гранды АПЛ, к примеру, «Манчестер Сити» ведут себя сдержанно по отношению к Мбаппе.

Что с Саудитами ?

Клуб«Аль-Хиляль» сделал ПСЖ предложение по Мбаппе. Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за игрока 300 млн евро. А самому игроку минувшим летом предлагал 700 млн евро в год! А вот сам игрок не проявляет интереса к саудитам. И тут не за какие деньги изменить его желание не получится. Прошла информация, что шум вокруг трансфера за 300 миллионов – способ выставить Килиана в плохом свете. Руководство вроде как делает из игрока некоего злодея, который отказывается дать команде возможность заработать на его продаже.

В настоящий момент в ПСЖ у Килиана дела идут неплохо. Хотя ещё до начала сезона было много вопросов касаемо его будущего. Даже был вариант, что руководство ПСЖ не даст своему лидеру не сыграть ни минуты. Однако дубль в первом осеннем поединке в рамках национального чемпионата в ворота «Лиона» только вселили уверенности накануне паузы на матчи в отборе к чемпионату 2024 с ирландцами.

Килиану Мбаппе всего 24 года, но уже выиграл обилие трофеев, среди которых главное достижение – звание чемпиона мира. Однако на клубном уровне Мбаппе лишь выигрывал чемпионат Франции. Однозначно мелко для его уровня. А значит, что в Саудовскую Аравию Килиана заманить вряд ли получиться. Поэтому ждём его в одном из грандов европейского футбола.

Константин Лицин