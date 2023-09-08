Аль-Хелаифи: «Не считаю, что Саудовская Аравия опасна для Европы»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, являющийся председателем Ассоциации европейских клубов, высказался относительно массового переезда игроков в чемпионат Саудовской Аравии.

«Не вижу какой-то опасности. Давайте лучше сосредоточимся на Европе и наших клубах. У нас самые большие и важные турниры, здесь играют лучшие футболисты. Не хочу рассуждать о том, что происходит за пределами Европы. Нужно сосредоточиться на себе», - передает слова руководителя Calciomercato.

Напомним, что летом из «ПСЖ» в Саудовскую Аравию уехал нападающий Неймар. Бразилец подписал контракт с «Аль-Хилялем».