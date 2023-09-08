Неймар: «Чемпионат Саудовской Аравии может превзойти Лигу 1»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии.

В середине августа «Пари Сен-Жермен» продал звёздного бразильца в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. По мнению 31-летнего игрока, саудовская лига вскоре может настичь ведущие европейские чемпионаты по среднему уровню: «Футбол везде одинаков, мяч всегда круглый. Учитывая количество именитых футболистов, выступающих здесь, чемпионат Саудовской Аравии скоро может превзойти французскую Лигу 1. Хочу побеждать с «Аль-Хилялем», выигрывать титулы. Меня не слишком волнует, что говорят обо мне люди. Я доволен своим выбором», – цитирует FrenchFootballWeekly Неймара.