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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар: «Чемпионат Саудовской Аравии может превзойти Лигу 1»

08 Сентября 2023 • 02:38 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии.

В середине августа «Пари Сен-Жермен» продал звёздного бразильца в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. По мнению 31-летнего игрока, саудовская лига вскоре может настичь ведущие европейские чемпионаты по среднему уровню: «Футбол везде одинаков, мяч всегда круглый. Учитывая количество именитых футболистов, выступающих здесь, чемпионат Саудовской Аравии скоро может превзойти французскую Лигу 1. Хочу побеждать с «Аль-Хилялем», выигрывать титулы. Меня не слишком волнует, что говорят обо мне люди. Я доволен своим выбором», – цитирует FrenchFootballWeekly Неймара.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Лига 1 Аль-Хиляль
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