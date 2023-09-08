Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас мог перебраться в «Аль-Хиляль».

Рулевой парижан Луис Энрике не планирует выпускать костариканца в основном составе, и руководство клуба было готово расстаться с 36-летним вратарём. Согласно сведениям Le Parisien, летом видеть Наваса в своих рядах хотел «Аль-Хиляль», однако игрок лично отклонил предложение, поскольку доволен жизнью в Париже и не горит желанием менять обстановку, несмотря на статус дублёра Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

Контракт Кейлора Наваса действует до середины следующего года. В числе претендентов на опытного футболиста также фигурировал «Интер».