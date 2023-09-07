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Чемпионат Франции. Лига 1

Федерико Вальверде считает Угарте одним из лучших полузащитников в мире

07 Сентября 2023 • 23:23 Комментировать
Уругвай
...
Чили
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09.09 02:00

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде похвалил своего товарища по сборной Уругвая Мануэля Угарте.

22-летний новичок «Пари Сен-Жермен», в июле перешедший из лиссабонского «Спортинга» за 60 млн евро, быстро сумел зарекомендовать себя в составе парижан под руководством Луиса Энрике. По мнению Вальверде, Угарте уже можно относить к числу ведущих игроков средней линии: «На мой взгляд, Угарте – один из лучших полузащитников мира прямо сейчас», – заявил футболист «Реала» на пресс-конференции в преддверии матча против сборной Чили.

В активе Мануэля Угарте две результативные передачи в четырёх матчах за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Сборная Уругвая Федерико Вальверде Мануэль Угарте
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