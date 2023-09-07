Гласнер может возглавить «Лион»

Австрийский специалист Оливер Гласнер может стать главным тренером французского «Лиона».

По информации L’Equipe, владелец «Олимпика» Джон Текстор уже провёл беседу с бывшим наставником «Вольфсбурга» и франкфуртского «Айнтрахта». Сообщается, что Гласнер входит в шорт-лист на замену Лорана Блана, с которым о возможной отставке американский босс также разговаривал.

Напомним, что после четырёх туров Лиги 1 «Лион» замыкает турнирную таблицу всего с одним очком. Гласнер во главе «Айнтрахта» выиграл Лигу Европы в 2022 году, а также вывел франкфуртский клуб в плей-офф Лиги чемпионов в прошлом сезоне.