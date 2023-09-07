​Коло-Муани: «Я готов умереть за футболку «ПСЖ»

Летний новичок «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани в очередной раз выразил радость по поводу перехода в клуб Лиги 1.

«Я готов умереть за футболку «ПСЖ». Я видел, что президент многое сделал для того, чтобы трансфер стал возможным. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь», - слова Коло-Муани приводит Bild со ссылкой на клубное телевидение «ПСЖ».

Напомним, что в «ПСЖ» 24-летний Коло-Муани перебрался из немецкого «Айнтрахта».

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в пятницу, 15 сентября. Команда Луиса Энрике будет играть против «Ниццы» на своём поле.