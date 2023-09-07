​Гол Кузяева претендует на награду в Лиге 1

Французская Лига 1 опубликовала список футболистов, чьи голы претендуют на приз за лучший гол августа. В номинацию попал и гол российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, который он забил в ворота «Бреста».

Напомним, что в домашней игре с «Брестом» Кузяев после паса с левого фланга точно пробил в правый верхний угол с линии штрафной площади.

В четырёх прошедших матчах чемпионата Франции за «Гавр» Далер Кузяев записал на свой счёт два гола. Россиянин даже попал в символическую сборную четвёртого тура Лиги 1 по версии авторитетной газеты L’Equipe.