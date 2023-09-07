Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Гол Кузяева претендует на награду в Лиге 1

07 Сентября 2023 • 15:39 Комментировать

Французская Лига 1 опубликовала список футболистов, чьи голы претендуют на приз за лучший гол августа. В номинацию попал и гол российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, который он забил в ворота «Бреста».

Напомним, что в домашней игре с «Брестом» Кузяев после паса с левого фланга точно пробил в правый верхний угол с линии штрафной площади.

В четырёх прошедших матчах чемпионата Франции за «Гавр» Далер Кузяев записал на свой счёт два гола. Россиянин даже попал в символическую сборную четвёртого тура Лиги 1 по версии авторитетной газеты L’Equipe.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
16:55 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» перешёл в «Пари НН» официально
15:39 · Франция. Лига 1
​Гол Кузяева претендует на награду в Лиге 1
13:58 · Франция. Лига 1
Фонсека не возглавит «Лион»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» может зимой продать Дембеле топ-клубу АПЛ
12:25 · Франция. Лига 1
Названа сумма, за какую «ПСЖ» продаст Верратти
11:34 · Франция. Лига 1
Данилу интересен команде из чемпионата Турции
11:30 · Франция. Лига 1
Поттер дал ответ «Лиону»
09:55 · Франция. Лига 1
Поттер обсудил с «Лионом» возможность возглавить команду
08:45 · Франция. Лига 1
Коло-Муани высказался о главном тренере «ПСЖ»
01:01 · Франция. Лига 1
Поттер провёл переговоры с французским клубом слухи
06 Сентября
22:38 · Франция. Лига 1
Верратти прибыл в Катар – игрока подписывает «Аль-Араби» слухи
22:27 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «ПСЖ» отказался от подписания Гризманна слухи
20:59 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе открыт к переходу в топ-клуб АПЛ в 2024 году слухи
19:18 · Испания. Ла Лига
Гризманн не покинет «Атлетико»
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Михаил Кержаков: «Кузяев в «Гавре» в авторитете» 1
Все новости
Рекомендуем