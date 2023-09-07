Фонсека не возглавит «Лион»

Главный тренер «Лилля» Пауло Фонсека не заинтересован в том, чтобы возглавить другую французскую команду – «Лион», который хочет пригласить его на роль наставника. Напомним, «дети» недовольны работой Лорана Блана, под руководством которого команда после первых четырёх туров чемпионата Франции идёт на последнем месте в турнирной таблице.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что Фонсека сейчас полностью сосредоточен на работе в «Лилле». Сами «доги» тоже не намерены отпускать своего тренера и уже успели отклонить предложения от «Марселя» и «Аль-Хиляля».

Напомним, ранее с работой в «Лионе» также связывали бывшего тренера «Челси» Грэма Поттера.