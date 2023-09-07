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Чемпионат Франции. Лига 1

Названа сумма, за какую «ПСЖ» продаст Верратти

07 Сентября 2023 • 12:25 Комментировать

Итальянский полузащитник Марко Верратти переходит из «ПСЖ» в «Аль-Араби», об этом рапортуют журналисты Todofichajes. Сделка будет официально оформлена в самое ближайшее время.

Согласно сведениям источника, за трансфер 30-летнего топ-футболиста катарский клуб заплатит парижанам 50 миллионов евро. Верратти уже находится в Катаре и готовится к подписанию трудового соглашения.

Марко выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне опорный полузащитник принял участие в 29 матчах чемпионата Франции. Верратти получил десять желтых карточек и один раз без удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023
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