Данилу интересен команде из чемпионата Турции

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра может покинуть свою команду в ближайшее время. Как сообщает турецкое издание Fanatik, в услугах португальского футболиста заинтересован «Фенербахче», который готов арендовать игрока с последующим правом выкупа.

В Турции в данный момент трансферное окно ещё открыто, поэтому трансфер Данилу в новую команду всё ещё возможен. Напомним, минувшим летом «ПСЖ» отправил в турецкие клубы двух игроков – Мауро Икарди и Леандро Паредеса.

Данилу будет получать мало игрового времени в новом сезоне, так как не пользуется доверием со стороны тренера Луиса Энрике. Более того, полузащитник должен конкурировать с новичками, которые прибыли минувшим летом.