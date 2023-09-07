Поттер дал ответ «Лиону»

Британский специалист Грэм Поттер, последним местом работы которого был лондонский «Челси», завершил переговоры с «Лионом». По данным The Athletic, тренер ответил отказом на предложение французского клуба.

Поттер аргументировал свое нежелание подписывать контракт тем, что он еще не готов вернуться на тренерский мостик. Поттер покинул «пенсионеров» в апреле нынешнего года.

В настоящий момент пост рулевого «ткачей» занимает Лоран Блан. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года.

«Лион» провально стартовал в новом сезоне Лиги 1. Команда занимает последнее место после четырех сыгранных туров.