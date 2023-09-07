Поттер обсудил с «Лионом» возможность возглавить команду

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер обсудил с французским «Лионом» возможность возглавить команду. По информации от журналиста Мэтта Лоу, между сторонами состоялись переговоры, но англичанин в итоге решил, что сейчас неподходящее время для того, чтобы браться за такую работу.

Напомним, «Лион» неудачно начал новый сезон в чемпионате Франции. Команда в четырёх турах набрала всего одно очко и сейчас замыкает турнирную таблицу Лиги 1.

Поттер находится без работы с апреля, когда его уволили из лондонского «Челси». Ранее Грэм успешно возглавлял «Брайтон», который после его ухода под руководством Роберто де Дзерби пробился в Лигу Европы.