Коло-Муани высказался о главном тренере «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани высказался о главном тренере команды Луисе Энрике.

«Мне нравится, как наставник работает с командой. Этот проект очень привлекает. Нам пора приниматься за работу», - передает слова центрального форварда RMC Sport.

Напомним, что французский нападающий перешел в парижский коллектив из франкфуртского «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась руководству «ПСЖ» в 95 миллионов евро. Рандаль подписал с клубом контракт до середины 2028 года.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 32 поединка в чемпионате Германии, записав на свой счет 15 забитых мячей и 11 результативных передач.