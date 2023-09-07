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Чемпионат Франции. Лига 1

Поттер провёл переговоры с французским клубом слухи

07 Сентября 2023 • 01:01 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:45

«Лион» рассматривает возможность назначения Грэма Поттера на пост главного тренера.

Команда неудачно начала текущий сезон, набрав всего одно после четырёх туров и расположившись на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Руководство «Лиона» всерьёз задумалось об увольнении Лорана Блана, поэтому уже ищет ему замену. Согласно сведениям L'Equipe, недавно владелец клуба Джон Текстор провёл обсуждения с Поттером. Английский специалист считается одним из основных претендентов на должность.

Напомним, что Грэм Поттер работал в «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023, после чего был отправлен в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан Грэм Поттер
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