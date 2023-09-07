«Лион» рассматривает возможность назначения Грэма Поттера на пост главного тренера.

Команда неудачно начала текущий сезон, набрав всего одно после четырёх туров и расположившись на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Руководство «Лиона» всерьёз задумалось об увольнении Лорана Блана, поэтому уже ищет ему замену. Согласно сведениям L'Equipe, недавно владелец клуба Джон Текстор провёл обсуждения с Поттером. Английский специалист считается одним из основных претендентов на должность.

Напомним, что Грэм Поттер работал в «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023, после чего был отправлен в отставку.