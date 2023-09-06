Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти близок к переезду в Катар.

Парижский гранд готов продать 30-летнего футболиста, на которого претендует «Аль-Араби». По данным различных источников, стороны близки к полной договорённости, а Верратти вот-вот поставит подпись под контрактом с катарским клубом. Согласно обновлённым сведениям Djamel, итальянец уже прибыл в Катар. Вероятно, трансфер осуществится в ближайшее время.

Марко Верратти отыграл более 400 матчей за 11 выступления в составе «ПСЖ», но в текущем сезоне не появлялся на поле. Хавбек остался вне заявки парижан на групповой этап Лиги чемпионов.