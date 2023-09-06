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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент — о роли Головина в «Монако»: «Саша — один из лидеров команды»

06 Сентября 2023 • 18:16 Комментировать
Лорьян
...
Монако
17.09 14:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об отношениях футболиста с новым главным тренером команды Ади Хюттером.

«У Саши никогда не было проблем с тренерами — при всех он играл. С новым тренером у него сложились хорошие отношения. Роль Саши в команде — он один из лидеров «Монако», — приводит слова агента «Матч ТВ».

После четырех туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, сумев набрать десять очков.

Следующим соперником подопечных Хюттера в Лиге 1 станет «Лорьян». Встреча пройдет 17 сентября. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Ади Хюттер Александр Клюев
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ЛОРЬЯН МОНАКО
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