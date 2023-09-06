Агент: Стоимость Головина гораздо больше 30 миллионов евро

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из клуба.

«Саша 5 лет выступает в Европе, в большом клубе. И не просто выступает, а на ведущих ролях. Поэтому он хорошо знаком всем в Европе, все его знают. Но надо сказать — Саша недешевый трансфер», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

По словам агента, на данный момент стоимость Головина составляет гораздо больше 30 миллионов евро, которые «Монако» заплатил за него ЦСКА в 2018 году.

В текущем сезоне хавбек отметился одним забитым мячом в четырех матчах чемпионата Франции. Действующий трудовой договор Головина с монегасками рассчитан до 2026 года.